Mark Watteler nicht mehr Leiter des First-Stop-Partnersystems

Dass Mark Watteler und die Beiratsvertreter des First-Stop-Partnersystems sich in einer kaum zu übersehenden Gegnerschaft zueinander verstanden, das mussten die vielen Besucher der jüngsten Partnertagung erleben, die Ende Januar in Magdeburg stattgefunden hatte. Bei einer eigentlich geskripteten und damit planbaren Podiumsdiskussion lagen Watteler sowie der Beiratsvorsitzende Peter Deubzer dort dermaßen überkreuz, dass die Diskussion abgebrochen und ins Hinterzimmer verlegt werden musste; dort konnten die Partner dann ihre Fragen zur Weiterentwicklung stellen. Watteler hatte zum 1. Dezember 2024 – nach dem überraschenden Tod von Niko Heib und von Euromaster kommend – die Leitung des First-Stop-Partnersystems übernommen. Nun bestätigt First-Stop-Geschäftsführer Rolf Hosefelder auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG, „dass sich die Wege von Mark Watteler und dem First-Stop-Partnersystem trennen werden“ und dass er, Hosefelder, sich bis zu einer Nachfolge persönlich um die Weiterentwicklung des Systems kümmern wolle. Die Position der Systemleitung „soll perspektivisch neu besetzt werden“, heißt es dazu weiter aus Friedberg, wo die First Stop Reifen Auto Service GmbH ihren Sitz hat. Als Grund für die Trennung nennt Hosefelder in einem Statement „unterschiedliche Vorstellungen der Beteiligten zur Weiterentwicklung des Partnersystems“.