Continental zeigt erstmals seinen neuen LD-Master Rock in Deutschland

Bei seinem Auftritt auf der kommenden Steinexpo, die vom 2. bis zum 5. September wieder in Nieder-Ofleiden, einem Stadtteil von Homberg (Ohm) in Hessen, stattfindet, gibt Continental die Deutschland-Premiere seines neuen LD-Master Rock, nachdem der Reifen aus der ContiEarth-Produktfamilie vor wenigen Wochen bereits auf der Hillhead 2026 in Großbritannien gezeigt wurde.

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