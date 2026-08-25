https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Auf-der-kommenden-Steinexpo-praesentiert-Continental-hierzulande-erstmals-seinen-neuen-LD-Master-Rock.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-25 08:30:542026-08-24 13:47:32Continental zeigt erstmals seinen neuen LD-Master Rock in Deutschland
Continental zeigt erstmals seinen neuen LD-Master Rock in Deutschland
Bei seinem Auftritt auf der kommenden Steinexpo, die vom 2. bis zum 5. September wieder in Nieder-Ofleiden, einem Stadtteil von Homberg (Ohm) in Hessen, stattfindet, gibt Continental die Deutschland-Premiere seines neuen LD-Master Rock, nachdem der Reifen aus der ContiEarth-Produktfamilie vor wenigen Wochen bereits auf der Hillhead 2026 in Großbritannien gezeigt wurde.
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