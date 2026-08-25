TecAlliance erweitert Datenstandard TecDoc auf das Nicht-Ersatzteilgeschäft

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TecAlliance will den „häufig verstreut liegenden Produktdaten“ von Kfz-Zubehör, Diagnosegeräten, Werkstattausrüstung, Werkzeugen und weiteren Produkten mit TecDoc Non-Spare Parts einen strukturierten und standardisierten Rahmen geben und damit deren Klassifizierung, Vergleichbarkeit, Auffindbarkeit und effiziente Vermarktung erleichtern (Bild: TecAlliance)

Mit der Einführung von TecDoc Non-Spare Parts erweitert TecDoc „den bewährten Datenstandard über den traditionellen Ersatzteilbereich hinaus“, heißt es dazu vonseiten des in Ismaning bei München ansässiger Datenspezialisten TecAlliance, dessen Lösung TecDoc ist. Die neue Produktkategorie schaffe einen strukturierten und standardisierten Rahmen für die Verwaltung von Kfz-Zubehör, Diagnosegeräten, Werkstattausrüstung, Werkzeugen und weiteren Produkten. „Dies unterstützt Hersteller dabei, ihre Produkte besser sichtbar zu machen, die Datenqualität zu erhöhen und digitale Verkaufschancen gezielt zu nutzen“, ist man bei TecDoc überzeugt.

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