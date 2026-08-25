Alles andere als aus der Zeit gefallen – Investitionen in die Runderneuerung

Die deutsche Runderneuerungsbranche steht nicht nur unter einem großen wirtschaftlichen Druck, das Vertrauen von Investoren zeigt, dass die Runderneuerung eben alles andere als aus der Zeit gefallen ist (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Unter den Unternehmen in der deutschen Runderneuerungsbranche findet bereits seit Jahren eine kaum zu übersehende Konsolidierung statt. Dieser Trend hat sich auch in den vergangenen Monaten scheinbar unvermindert fortgesetzt. Dennoch steht die Branche nicht nur unter einem großen wirtschaftlichen Druck, sondern es gibt auch immer wieder Beispiele von Investoren die belegen: Die Runderneuerung ist alles andere als aus der Zeit gefallen. Das dokumentiert seit einigen Jahren Rigdon mit Sitz im bayerischen Günzburg, das will nun aber auch das Unternehmen Pneuworld aus Nürnberg mit seinem Einstieg in die Runderneuerung von Lkw-Reifen nachweisen.

Button Lkw Reifen Dieser Beitrag ist außerdem in der Redaktionsbeilage Lkw-Reifen Special der Juni-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG erschienen, die hier als E-Paper erhältlich ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.

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