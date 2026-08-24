DUH-Klage: Continental muss Aussagen zu Nachhaltigkeitszielen unterlassen

Continental und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) haben ihren Rechtsstreit im Zusammenhang mit einzelnen Inhalten der Nachhaltigkeitskommunikation auf der Unternehmenswebsite von Continental durch einen gerichtlichen Vergleich beigelegt, wie dazu heute die Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzorganisation mitteilt. Im Rahmen des Vergleiches hat Continental eine entsprechende Unterlassungserklärung abgegeben und die im Verfahren beanstandeten Inhalte zuvor bereits von seiner Website gelöscht, so wie die DUH das mit ihrer Klage erreichen wollte, bestätigt dazu das Hannoveraner Unternehmen in einem Statement an die NEUE REIFENZEITUNG.

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