DUH klagt auf Unterlassung gegen mutmaßliches Greenwashing, auch gegen Continental

Dass die Deutsche Umwelthilfe (DUH) auch im hiesigen Reifenmarkt mit Abmahnungen von sich reden macht und damit polarisiert, ist bekannt. Nun nimmt sich die Umweltorganisation mit Hauptsitz in Radolfzell am Bodensee über 34 deutsche Unternehmen vor und klagt gegen sechs davon bei unterschiedlichen Landgerichten auf Unterlassung. Der Vorwurf: Die Unternehmen würden „irreführende, verbrauchertäuschende und falsche Werbeversprechen über vermeintliche Umweltvorteile von Produkten, Dienstleistungen und ganzen Unternehmen“ verbreiten. Zu den Unternehmen im Visier der DUH gehört auch Continental.

