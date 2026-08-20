Marangoni zeigt neue und runderneuerte OTR-Reifenlösungen auf Steinexpo

Auf der kommenden Steinexpo will Marangoni sich als „führender Anbieter im Bereich der OTR-Runderneuerung“, als „Partner für OTR-Neureifen“ und als „internationaler Spezialist für OTR-Reifenlösungen“ präsentieren. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, werde man auf der vom 2. bis zum 5. September in Nieder-Ofleiden, einem Stadtteil von Homberg (Ohm) in Hessen, stattfindenden Messe am Stand mit der Nummer B109 auch eine Premiere feiern können. So zeige man den neuen Radladerreifen CB745 in 35/65R33 von Partner Westlake am Stand; Marangoni vermarktet die Neureifen der Marke aus dem Hause Zhongce Rubber Industries (China) exklusiv im DACH-Markt. Das neu entwickelte Westlake-Profil sei „speziell für äußerst anspruchsvolle Einsätze im Steinbruch ausgelegt“ und biete „optimale Traktion, hohe Stoßbelastung und Schnittfestigkeit, auch bei geringer Restprofiltiefe“, heißt es dazu weiter. Zudem zeichne sich der Reifen durch eine verstärkte Drei-Sterne-Karkasse in All-Steel-Radialkonstruktion aus.

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