Reifen-Straub-Verkaufsförderung in der Weiterentwicklung

Seit mehreren Jahren schon gehört die Sommeraktion von Reifen Straub zum festen Bestandteil der vorsaisonalen Verkaufsförderung. Werkstätten, der Reifenfachhandel und Autohäuser können beim Kauf von 20 Aktionsreifen der Marken Sailun, Linglong oder Momo, deren Generalimporteur der Großhändler mit Sitz in Kirchberg an der Iller (Baden-Württemberg) ist, ein regionales Bier-Verkostungspaket erhalten – dieses Jahr von der Schlossbrauerei Autenried. Die Aktion läuft noch bis zum 31. August. Neu in diesem Jahr: Erstmals bietet Reifen Straub alternativ zum Bier auch alkoholfreie Saft- und Schorlenpakete. „Am Anfang waren es vereinzelte Nachfragen. Inzwischen ist daraus ein wiederkehrender Wunsch geworden. Natürlich hätten wir sagen können: Es bleibt eine Bieraktion. Aber genauso entfernt man sich Stück für Stück von seinen Kunden. Unsere Aufgabe ist es, Bedürfnisse zu erkennen und darauf zu reagieren“, betont dazu Marc Straub, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung der Reifen Straub GmbH. Für den Großhändler stehe die Sommeraktion daher auch „sinnbildlich für die Überzeugung des Unternehmens, dass langfristige Partnerschaften nur dann entstehen, wenn man bereit ist, sich gemeinsam mit seinen Kunden weiterzuentwickeln“.