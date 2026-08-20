Alcoa-Mutterkonzern glänzt mit EBITDA-Marge von 32,1 Prozent

Auch wenn das Alcoa-Rädergeschäft von Howmet Aerospace, dem US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtunternehmen, zu dem die Rädermarke gehört, im zweiten Quartal nur um 14 Prozent auf 316 Millionen US-Dollar (273 Millionen Euro) gewachsen ist, während doch das Gesamtunternehmen seine Umsätze gleich um 24 Prozent auf 2,55 Milliarden Dollar steigern konnte, ist man in Pittsburgh, Pennsylvania, sicher nicht unzufrieden mit den jüngsten Zahlen, die die Sparte „Forged Wheels“ beigebracht hat. Denn zusätzlich zum Umsatzplus machte auch das operative bzw. bereinigte EBITDA einen Satz, und zwar um 16 Prozent auf jetzt 88 Millionen Euro. Daraus ergibt sich eine EBITDA-Marge vom bereits 27,8 Prozent (!) nach 27,5 Prozent im Vorjahrsquartal. Der Howmet-Aerospace-Konzern insgesamt meldet demgegenüber sogar eine EBITDA-Marge von 32,1 Prozent (Vorjahresquartal: 28,7 Prozent).