Plattformbetreiber Autodoc kann bereinigte EBITDA-Marge auf 9,2 Prozent steigern

Autodoc blickt auf „erfreuliche Ergebnisse“ zurück. Wie der in Berlin ansässige Plattformbetreiber für Kfz-Ersatzteile und -Zubehör mitteilt, habe man von Januar bis einschließlich Juni sowohl den Umsatz als auch das bereinigte EBITDA im zweistelligen Bereich steigern können. Während der Halbjahresumsatz nun bei 1.003,4 Millionen Euro lag (plus 12,8 Prozent), lag das bereinigte EBITDA nun bei 91,9 Millionen Euro (plus 13,7 Prozent). Das entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 9,2 Prozent (Vorjahreszeitraum: 9,1 Prozent). „Die ersten sechs Monate des Jahres 2026 unterstreichen die Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens, machen aber auch deutlich, dass proaktive Maßnahmen erforderlich sind, um unsere Marktführerschaft zu behaupten. Mit der Einführung unseres Marktplatzes in Polen und dem Ausbau unseres neuen Lagers in Großbritannien legen wir den Grundstein für zukünftiges Wachstum. Diese Schritte werden uns in eine bessere Position bringen und es uns ermöglichen, ein gesundes Gleichgewicht zwischen finanzieller Stabilität und strategischer Expansion zu finden“, wie dazu Lennart Schmidt, Finanzvorstand der Autodoc SE, unterstreicht.