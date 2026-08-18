Ronal startet „End of Summer Sale“ mit Zusatzkonditionen auf Winterdesigns

Die Ronal-Group startet mit einem „End of Summer Sale“ in die Umrüstsaison. Wie der Räderhersteller dazu mitteilt, biete man dem Fachhandel und „vorausschauenden Händlern ab sofort attraktive Zusatzkonditionen auf drei gefragte Winterdesigns“, heißt übersetzt: Ein „Preisvorteil von fünf Prozent“ wird gewährt. Die Designs, die von der Aktion abgedeckt sind, wie es dazu in einer Mitteilung heißt: alle Ausführungen und Größen der Modelle Ronal R73, R55 und R56. „Der Nachlass wird zusätzlich zu den bestehenden Händlerkonditionen gewährt“, so der Räderhersteller abschließend, ergänzt aber noch: „Um den Bestellprozess für Partner so schlank wie möglich zu halten, ist kein Aktionscode und keine Registrierung nötig: Die fünf Prozent Extra-Rabatt sind im Ronal-B2B-Webshop bereits automatisch hinterlegt.“ Der „End of Summer Sale“ läuft bis einschließlich 31. August 2026 für alle verfügbaren Bestände der besagten Modelle.