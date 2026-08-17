Umsätze stabil, aber Erträge und Margen im Sinkflug bei JK Tyre & Industries

JK Tyre & Industries hatte im Auftaktquartal des neuen Geschäftsjahres 2026/27 mit finanziellen Herausforderungen zu tun. Wie der aus Indien stammende Reifenhersteller mitteilt, blieb zwar der Umsatz mit einem Plus von 1,4 Prozent weitestgehend stabil in der Zeit von April bis einschließlich Juni (Geschäftsjahr läuft von April bis März des Folgejahres), dafür halbierte sich allerdings das Betriebsergebnis, sodass auch die Umsatzrendite deutlich nachgab: Nach 7,8 Prozent im Vorjahresquartal steht diese Kennziffer nun nur noch bei 3,5 Prozent. Dr. Raghupati Singhania, Chairman und Managing Director der Unternehmens, fügte dazu an: „Mit einem stärkeren Fokus auf operative Hebelwirkung, Kostensenkungen und die Steigerung des Anteils an Premiumprodukten ist JK Tyre weiterhin zuversichtlich, die Leistung im Geschäftsjahr ‘27 mit einem zweistelligen Umsatzwachstum zu verbessern, und strebt an, durch strategische Expansionen mit gesteigerter Rentabilität dauerhaften Wert für alle Stakeholder zu schaffen.“