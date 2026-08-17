https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Traditionell-hiess-Reifen-Stiebling-seine-neuen-Azubis-auf-der-Cranger-Kirmes-willkommen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-17 13:55:442026-08-17 13:55:44Zwölf Azubis starten dieser Tage bei Reifen Stiebling ins Berufsleben
Zwölf Azubis starten dieser Tage bei Reifen Stiebling ins Berufsleben
Für immerhin zwölf junge Menschen beginnt bei Reifen Stiebling in diesen Tagen das Berufsleben, je sechs davon in gewerblichen und in kaufmännischen Berufen. Traditionell hieß das Herner Familienunternehmen seinen Nachwuchs auf der Cranger Kirmes willkommen. Der gemeinsame Auftakt markiert den Start in die Ausbildung und soll das Miteinander im Unternehmen in den Mittelpunkt stellen. „Der Start ins Berufsleben ist ein großer Moment. Wir wollen unseren neuen Azubis von Anfang an zeigen, dass sie zu uns gehören“, sagt Geschäftsführer Alexander Stiebling. „Der gemeinsame Rundgang über die Kirmes ist dafür der passende Auftakt.“
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