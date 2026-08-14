Zhongce Rubber reist mit mehreren Produktneuheiten nach Hannover zur IAA

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Auf der kommenden IAA Transportation will Westlake gleich drei neue Lkw-Reifen für den Fernverkehr und den gemischten Einsatz präsentieren (Bilder: Zhongce Rubber Group)

Auf der kommenden IAA Transportation sucht einmal mehr auch die Zhongce Rubber Group die Nähe zum europäischen und vor allem zum deutschen Nutzfahrzeugmarkt. Wie der aus China stammende Reifenhersteller dazu im Vorfeld der Messe mitteilt, die vom 15. bis zum 20. September in Hannover stattfindet, wolle man vor Ort in Zusammenarbeit mit den Partnern Interpneu und Pneuhage Fleet Solution gleich drei neue Produkte seiner Generation-2-Lkw-Reifen präsentieren, die speziell für Europa entwickelt und hergestellt werden. Dazu soll auch eine Plus-Variante des erst vor zwei Jahren eingeführten Fernverkehrsantriebsachsreifens Long Run WDL2 gehören, der im WSL2 seine Entsprechung für die Lenkachse hat.

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