Zhongce Rubber stellt neue Westlake-Lkw-Reifen der zweiten Generation vor

Auf der IAA Transportation Mitte September will die Zhongce Rubber Group gleich drei neue Westlake-Lkw-Reifen der zweiten Generation vorstellen. Wie dazu der chinesische Hersteller erklärt, seien die Profile WAM2, WSL2 und WDL2 allesamt speziell für den europäischen Markt entwickelt worden und „versprechen erhebliche Fortschritte in Bezug auf Leistung, Sicherheit und Umweltverträglichkeit“. Die Reifen wiesen im Vergleich zu ihren jeweiligen Vorgängern „einen deutlich verbesserten Rollwiderstand“ auf und erfüllen dank ihrer 3PMSF-Zertifizierung auch die situative Winterreifenpflicht in Deutschland.

