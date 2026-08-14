Neues 2DRV-Design WH47 ist ab sofort in vier Farbgebungen erhältlich

Das neue Rad WH47 von 2DRV ist ab sofort erhältlich, nachdem Wheelworld das Design mit seinen vier Farbgebungen erstmals bereits auf der Essen Motor Show im vergangenen Jahr präsentiert und auf der jüngsten Tire Cologne in Köln noch einmal nachgelegt hatte. Als „besonderes Highlight“ im WH47-Line-up vorgestellt wird die neue Farbvariante Daytona Grau glänzend randpoliert, beim Hersteller als DG+-ML+ abgekürzt, die der WH47 der Wheelworld-Marke 2DRV einen „besonders hochwertigen und exklusiven Auftritt“ verleihe, wie es dazu aus Ilsenburg (Harz) heißt, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Ergänzt wird das Farbprogramm durch die bewährten Ausführungen Schwarz glänzend (SW+), Schwarz glänzend randpoliert (SW+-ML+) sowie Dark Gunmetal glänzend (DGM+). Das Design WH47 ist in den Größen 8,0×18, 8,5×19 sowie 9,0×20 Zoll erhältlich. Angeboten wird es in dem Lochkreis 5/112 mit den Einpresstiefen ET30, ET35 und ET40. In der 20-Zoll-Ausführung ist es zusätzlich im Lochkreis 5/114,3 mit ET35 verfügbar und biete damit Wheelworld zufolge „eine noch größere Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten“.