https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Prometeon-und-der-SV-Darmstadt-verlaengern-und-vertiefen-ihr-Sponsoringpartnerschaft-was-kuerzlich-Iris-Radeck-und-Martin-Kowalewski-besiegelten_.webp 844 1125 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-13 10:13:532026-08-13 14:53:36Verlängern und vertiefen ihre Partnerschaft: Prometeon Tyre Deutschland und SV Darmstadt 98
Verlängern und vertiefen ihre Partnerschaft: Prometeon Tyre Deutschland und SV Darmstadt 98
Prometeon Tyre Deutschland und der SV Darmstadt 98 setzen ihre Zusammenarbeit fort. Zur neuen Saison 2026/2027 hat der Reifenhersteller aber nicht nur seine seit 2023 bestehende Sponsoringpartnerschaft verlängert, sondern diese auch von der bisherigen „Business-Partner“-Ebene auf das Level „98er-Partner“ ausgeweitet. Damit wolle Prometeon „seine Verbundenheit zum Verein, der Stadt Darmstadt und zur Region unterstreichen“, wie es dazu in einer Mitteilung der in Darmstadt ansässigen Vertriebsgesellschaft heißt.
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