Verlängern und vertiefen ihre Partnerschaft: Prometeon Tyre Deutschland und SV Darmstadt 98

Prometeon Tyre Deutschland und der SV Darmstadt 98 setzen ihre Zusammenarbeit fort. Zur neuen Saison 2026/2027 hat der Reifenhersteller aber nicht nur seine seit 2023 bestehende Sponsoringpartnerschaft verlängert, sondern diese auch von der bisherigen „Business-Partner“-Ebene auf das Level „98er-Partner“ ausgeweitet. Damit wolle Prometeon „seine Verbundenheit zum Verein, der Stadt Darmstadt und zur Region unterstreichen“, wie es dazu in einer Mitteilung der in Darmstadt ansässigen Vertriebsgesellschaft heißt.

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