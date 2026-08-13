Verlängern und vertiefen ihre Partnerschaft: Prometeon Tyre Deutschland und SV Darmstadt 98

Prometeon Tyre Deutschland und der SV Darmstadt 98 verlängern und vertiefen ihr Sponsoringpartnerschaft, was kürzlich Iris Radeck, Trade Marketing Manager CER bei Prometeon Tyre Deutschland, und Martin Kowalewski vom Fußball-Zweitligisten im Merck-Stadion am Böllenfalltor besiegelten (Bild: Prometeon)

Prometeon Tyre Deutschland und der SV Darmstadt 98 setzen ihre Zusammenarbeit fort. Zur neuen Saison 2026/2027 hat der Reifenhersteller aber nicht nur seine seit 2023 bestehende Sponsoringpartnerschaft verlängert, sondern diese auch von der bisherigen „Business-Partner“-Ebene auf das Level „98er-Partner“ ausgeweitet. Damit wolle Prometeon „seine Verbundenheit zum Verein, der Stadt Darmstadt und zur Region unterstreichen“, wie es dazu in einer Mitteilung der in Darmstadt ansässigen Vertriebsgesellschaft heißt.

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