https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Die-niederlaendische-Magna-Tyres-Group-uebernimmt-Forrez-aus-Belgien-und-passiert-damit-einen-weiteren-Meilenstein-seiner-internationalen-Wachstumsstrategie.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-06-08 10:23:162026-06-08 10:23:16Magna Tyres Group wächst und wächst und übernimmt Forrez aus Belgien
Magna Tyres Group wächst und wächst und übernimmt Forrez aus Belgien
Die Magna Tyres Group macht einmal mehr durch eine Akquisition auf sich aufmerksam. Wie der niederländische OTR- und Nfz-Reifenspezialist mitteilt, habe man den belgischen Reifen- und Räderspezialisten Forrez mit Sitz in Ypern übernommen, womit Magna Tyres „einen weiteren Meilenstein seiner internationalen Wachstumsstrategie“ passiert habe – und gleichzeitig weitere vor sich sieht.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!