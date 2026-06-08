Magna Tyres Group wächst und wächst und übernimmt Forrez aus Belgien

Die Magna Tyres Group macht einmal mehr durch eine Akquisition auf sich aufmerksam. Wie der niederländische OTR- und Nfz-Reifenspezialist mitteilt, habe man den belgischen Reifen- und Räderspezialisten Forrez mit Sitz in Ypern übernommen, womit Magna Tyres „einen weiteren Meilenstein seiner internationalen Wachstumsstrategie“ passiert habe – und gleichzeitig weitere vor sich sieht.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen