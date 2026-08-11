Apollo Tyres büßt in Europa Großteil seines Betriebsergebnisses ein

Apollo Tyres konnte gut ins neue Geschäftsjahr starten, das bei dem aus Indien stammenden Hersteller von April bis Ende März des Folgejahres läuft. Wie es dazu in dem entsprechenden Bericht zum ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres heißt, legten die Umsätze weltweit um 12,8 Prozent zu, wobei die Entwicklung in Europa mit einem Plus von 10,3 Prozent hier nur leicht zurückfiel. Während Apollo Tyres weltweit aber auch Verbesserungen beim Betriebsergebnis von 5,2 Prozent verzeichnen konnte, brachen diese in Europa wiederum auf weniger als ein Drittel des Vorjahresquartals ein. Folglich schwinden die Umsatzrenditen des Herstellers in Europa einmal mehr und liegen für das Quartal bei nur noch 0,7 Prozent (Vorjahresquartal: 2,6 Prozent); das Gesamtunternehmen hingegen (einschließlich Europa) erreicht unterdessen noch eine Umsatzrendite von 7,2 Prozent. Chairman Onkar S. Kanwar betonte, man habe „während des Quartals eine gesunde Umsatzentwicklung“ vollzogen und man strebe „weiterhin nach profitablem Wachstum“.

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