Pirelli weitet sein Engagement als Partner des Luna-Rossa-Segelteams aus

Pirelli baut seine Markenpräsenz auf den Booten von Luna Rossa aus Italien aus. Das Logo des Reifenherstellers, das bereits auf dem Großsegel zu sehen ist, wird künftig – und damit rechtzeitig zum 38. America‘s Cup, der im kommenden Jahr vor Neapel ausgetragen wird – auch auf den sogenannten Foils, den Tragflügeln, sowie dem Ruder der Boote AC40 und AC75 zu sehen sein. Darüber hinaus unterstütze Pirelli als offizieller Sponsor und technischer Partner das Entwicklungsteam von Luna Rossa mit seinem technologischen Know-how bei jenen Komponenten, die für die Steuerung des „fliegenden“ AC75 entscheidend seien. Dabei bringe Pirelli „insbesondere seine Kompetenz im Bereich innovativer Materialien“ ein. Der Wissenstransfer aus der Reifenindustrie in den Segelsport soll dazu beitragen, schreibt Pirelli, die Performance des italienischen AC75 weiter zu steigern.