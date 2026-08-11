Reifenlösungen und „Statement“ für Europa – Hankook auf der IAA Transportation

Dass Hankook in Europa vor weitreichenden Veränderungen steht, das hatte bereits kürzlich Holger Guse, Senior Sales Manager mit Verantwortung für Nfz-Reifen bei Hankook Reifen Deutschland, anlässlich des Truck Grand Prix auf dem Nürburgring betont und dort erklärt, man stehe nicht nur unmittelbar vor der Einweihung der Lkw-Reifenfabrik in Ungarn. Sondern Guse stellte bei der Gelegenheit auch eine weitere wichtige Nachricht aus dem Geschäft mit Nutzfahrzeugreifen in Europa in Aussicht. Diese sei als „Statement für den europäischen Markt“ zu verstehen, das der Hersteller nun auf der kommenden IAA Transportation öffentlich machen möchte. Auf der Messe, die vom 15. bis zum 20. September in Hannover stattfindet, will Hankook außerdem auch neue Reifenlösungen für Trailer und den Wintereinsatz präsentieren, wie es dazu nun in einer Mitteilung heißt. Die Details dazu will Hankook ebenfalls erst vor Ort öffentlich machen.

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