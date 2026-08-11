Bridgestone-bereifter Roan van de Moosdijk holt maximale Punktzahl in Gaildorf

Roan van de Moosdijk vom Kosak Racing Team hat bei der fünften Veranstaltung der MX-Masters-Meisterschaft 2026 ein überragendes Rennwochenende hingelegt. Auf der traditionsreichen Motocross-Strecke im baden-württembergischen Gaildorf gewann der Niederländer alle drei Wertungsläufe und baute damit seine Führung deutlich aus. Wie bei seinem Titelgewinn 2025 setzt van de Moosdijk auch in dieser Saison auf Bridgestone-Reifen. „Drei Laufsiege an einem Wochenende sind ein starkes Ergebnis und zeigen, wie konstant Roan van de Moosdijk, das Kosak Racing Team und unsere Reifen derzeit zusammenspielen“, sagt dazu Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb Motorradreifen Bridgestone Central Europa, und ergänzt: „Gerade auf einer anspruchsvollen Motocross-Strecke wie Gaildorf sind zuverlässiger Grip, Stabilität und eine konstant hohe Performance entscheidend. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg und darauf das Team im weiteren Verlauf der Titelverteidigung zu unterstützen.“ Auch im MX Youngster Cup gab es einen Erfolg auf Reifen des aus Japan stammenden Hersteller. Sebastian Leok vom Team MX Handel sicherte sich mit seinem Sieg im dritten Rennen zugleich den Gesamtsieg in der Wochenendwertung. Zusätzlichen Grund zur Freude hatte MX Handel durch den Erfolg in der Young Talent Wertung, die das Team ebenfalls für sich entscheiden konnte.