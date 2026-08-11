Apollo Tyres sucht einen neuen Chief Financial Officer

Anlässlich der Vorlage seines jüngsten Quartalsberichtes erklärte Apollo Tyres, Chief Financial Officer Gaurav Kumar werde das Unternehmen nach über 22 Jahren verlassen, um „neue persönliche und berufliche Herausforderungen anzugehen“. Der indische Reifenhersteller habe bereits den Nominierungsprozess für die Nachfolge Kumars gestartet und werde berichten, sobald ein neuer CFO gefunden worden sei. „In Anerkennung seiner langjährigen Tätigkeit und seiner guten Zusammenarbeit mit Apollo Tyres hat sich Gaurav bereit erklärt, bei Bedarf über seine Kündigungsfrist hinaus im Unternehmen zu bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten“, heißt es dort weiter.