Porsche setzt bei Erstausrüstung des Cayenne Electric Turbo sechsmal auf Pirelli

Porsches neuer Cayenne Electric Turbo – seit März im Markt – macht unter anderem mit seiner „rekordbrechenden Beschleunigung“ auf sich aufmerksam; der Elektro-SUV schafft es in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das stellt Erstausrüster vor maximale Herausforderungen in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der zu Porsche ans Band gelieferten Reifen. Wie nun Pirelli mitteilt, stattet der Hersteller den Cayenne Electric Turbo mit gleich sechs Profilen aus: dreimal Sommer, zweimal Winter und einmal All Season. Das sind der P Zero in 21 und in 22 Zoll sowie der P Zero R in 22 Zoll mit entsprechenden Spezifikationen für die Vorder- und die Hinterachse des neuen Cayenne Electric Turbo. Außerdem liefert Pirelli noch seinen Scorpion Winter 2 in 20 und 22 Zoll sowie den Scorpion MS All Season in 20 Zoll für den ganzjährigen Einsatz.

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