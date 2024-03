„Ziex ZE320“ von Falken kündigt sich an

Selbst wenn er bei diversen Sommerreifentests zur aktuellen Frühjahrssaison noch gegen so einige Wettbewerbsprodukte angetreten ist und bei AutoBild sogar die Note „gut“ eingefahren hat, so kündigt sich dennoch wohl bereits der Nachfolger für das Falken-Profil „Ziex ZE310 Ecorun“ an, das Ende 2017 erstmals präsentiert wurde. Das zumindest berichtet die Autozeitung anlässlich ihres eigenen Sommerreifentests. Demnach wird der Neue, dessen Marktstart sukzessive ab April bis Juni erfolgen soll, den Namen „Ziex ZE320“ tragen. „Bei ersten Tests mit Vorserienreifen konnte der Newcomer in allen Belangen deutlich zulegen und insgesamt eine sehr starke Performance erzielen“, schreibt das Blatt dazu. Und auch wenn das neue Modell ohne den Beinamen „Ecorun“ seines Vorgängers auskomme, wird ihm im Vergleich zu diesem ein „spürbar“ niedrigerer Rollwiderstand bescheinigt.