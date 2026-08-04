Van-Segment bleibt das Sorgenkind der ACEA-Zulassungsstatistik

Der EU-Nutzfahrzeugmarkt konnte im ersten Halbjahr „trotz geopolitischem Gegenwind“ mitunter deutlich wachsen, so jedenfalls zeigt es die kürzlich vom Herstellerverband ACEA vorgelegte Zulassungsstatistik. Besondere Wachstumsimpulse kamen dabei aus den Segmenten Lkw und Busse. Auch der deutsche Markt entwickelte sich im Vergleich dazu positiv, blieb aber mitunter hinter den EU-weiten Entwicklungen zurück, insbesondere was das volumenstarke Van-Segment betrifft. Dieses, so die ACEA, wuchs im ersten Halbjahr EU-weit selbst nur um 1,9 Prozent, während der deutsche Markt hier bei den Neuzulassungen immerhin 4,6 Prozent einbüßte und damit deutlich schrumpfte. Diese Entwicklung vollzog sich nach dem Jahr 2025, das bei Vans bereits mit einem minus von 8,8 Prozent in der EU und von 5,4 Prozent in Deutschland geendet hatte.

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