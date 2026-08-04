Nexen Tire holt Dr. Guido Hüffer von Goodyear – Neuer MD für den DACH-Markt

Nexen Tire hat einige seiner europäischen Führungspositionen neu besetzt. In diesem Zuge hat Dr. Guido Hüffer zum 1. August bei der Deutschland-Niederlassung von Nexen Tire Europe die Funktion des Managing Director mit Verantwortung für Reifenhandel übernommen. Dr. Hüffer ist seit Ende 2007 im Reifenmarkt tätig und hat in diesen knapp zwei Jahrzehnten für Goodyear in Deutschland gearbeitet und dort in verschiedenen Unternehmensteilen Verantwortung getragen, so etwa als Geschäftsführer in der Handelsorganisation des Herstellers (GDHS, 4Fleet) oder als Vertriebsdirektor direkt auf Herstellerebene, und zwar im DACH-Markt sowie in der Region EMEA.

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