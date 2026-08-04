Steinexpo-Veranstalter nennt Details zum Ausstellerplus

Hatten wir erst kürzlich darüber berichtet, dass die kommende Steinexpo demnächst wieder in Nieder-Ofleiden, einem Stadtteil von Homberg (Ohm) in Hessen, stattfindet und dabei in diesem Jahr größer ausfallen würde als noch vor drei Jahren, als sie zuletzt stattfand, legen die Veranstalter nun mit weiteren Details zum Anmeldestand auf Ausstellerseite nach. Wie Geoplan berichtet, haben 328 Aussteller gebucht und werden dann vom 2. bis zum 5. September vor Ort über 400 Marken repräsentieren. Gegenüber der 2023er Messe, als 305 Aussteller die damals elfte Steinexpo für eine Präsenz nutzten, was die Veranstalter als „heftige Benchmark“ bezeichnen, ergibt sich folglich noch einmal ein Ausstellerplus von 7,5 Prozent bei der nun zwölften Messe. Die vergangene Steinexpo hatte 61.530 Besucher gezählt, auf „ähnlich hohem Niveau“ soll sie auch heuer wieder sein.