Toyo Tires veröffentlicht seinen Integrated Report 2026

Toyo Tires hat seinen sogenannten Integrated Report 2026 veröffentlicht. Dieser Bericht beinhaltet dabei einerseits die klassische Finanzberichterstattung und andererseits die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG) und vereint beides in einem einzigen Dokument. „Wie tragen wir durch unsere Geschäftstätigkeiten dazu bei, die ‚Gesellschaft zu bereichern‘, wie es in unserer Mission erklärt ist? Durch die jährliche Veröffentlichung unserer integrierten Berichte halten wir unsere Stakeholder über unsere Denkweise und die von uns ergriffenen Initiativen auf dem Laufenden“, so der aus Japan stammende Hersteller zu dem nun vorgelegten Bericht. Den aktuellen Integrated Report finden Sie hier auf der Internetseite des Herstellers, der erstmals 2023 einen Integrated Report veröffentlicht hat.