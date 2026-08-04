Michelin startet in Bad Kreuznach mit deutlich mehr Azubis – Fachkräftebedarf steigt

23 junge Menschen haben gestern ihre Ausbildung bei Michelin in Bad Kreuznach begonnen und damit rund 50 Prozent mehr als in den Jahren bis 2024. Mit den deutlich vergrößerten Ausbildungsjahrgängen reagiere der Hersteller, der in dem rheinland-pfälzischen Werk Pkw-Reifen bis zu 20 Zoll fertigt, auf den steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften. „Unsere Produktionsanlagen werden immer anspruchsvoller. Wer sie bereits während der Ausbildung kennenlernt, kann später schneller Verantwortung übernehmen“, sagt Personalleiterin Heike Notzon. „Mit einer starken eigenen Ausbildung investieren wir gezielt in die Stärkung unseres Standorts.“ Im neuen Ausbildungsjahrgang starten 15 angehende Elektroniker für Betriebstechnik und acht Industriemechaniker ihre berufliche Laufbahn; darunter sind auch drei junge Frauen. Zwei von ihnen fanden ihren Weg über die Berufsorientierung der Agentur für Arbeit zu Michelin.

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