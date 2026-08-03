Safety-League-Finale setzt Zeichen für mehr Motorradsicherheit

Mit dem Finaltraining auf der Nürburgring-Nordschleife hat die sogenannte Safety League der Zeitschrift Motorrad ihren Höhepunkt und Abschluss gefunden. Als Partner der Initiative engagierte sich Bridgestone gemeinsam mit Motorrad, dem ADAC und weiteren Akteuren der Motorradbranche für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und unterstützte die Veranstaltungsreihe, die Motorradfahrer durch Trainings und Wettbewerbe dabei begleitet, ihr Fahrkönnen weiterzuentwickeln und das Bewusstsein für sicheres Fahren zu stärken.

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