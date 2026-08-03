https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Matthias-Leppert-und-Ronny-Dietsch-verabschieden-Marangonis-Runderneuerungs-Urgestein-Leo-Linkesch-mittig-in-den-Ruhestand.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-03 14:33:392026-07-27 14:44:48Marangonis Runderneuerungs-Urgestein Leo Linkesch geht in Ruhestand
Marangonis Runderneuerungs-Urgestein Leo Linkesch geht in Ruhestand
Nach mehr als 30 Jahren in der Reifenrunderneuerungsbranche und fast drei Jahrzehnten bei Marangoni hat sich Leo Linkesch Ende Juni in den Ruhestand verabschiedet. Mit seinem Abschied verabschiedete sich das Unternehmen eigenen Worten zufolge „von einer hoch angesehenen Fachkraft der Branche, die eine Schlüsselrolle beim Ausbau des Runderneuerungsgeschäfts in Mittel- und Osteuropa“ gespielt habe.
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