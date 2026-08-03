Bridgestone erweitert das Line-up seines neuen Duravis Winter Drive wie angekündigt

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Der Anfang des Jahres eingeführte Bridgestone-Lkw-Winterreifen Duravis Winter Drive ist jetzt in fünf weiteren Dimensionen erhältlich (Bild: Bridgestone)

Wie bereits Anfang des Jahres angekündigt, erweitert Bridgestone das Dimensionsangebot seines neuen Winterreifens Duravis Winter Drive. Nach dem Marktstart in der Größe 315/80 R22,5 im Mai, stehen ab August nun weitere Dimensionen des Antriebsachsreifens zur Verfügung. Das sin die Größen 295/80 R22,5, 315/70 R22,5 sowie 275/70 R22,5, wobei die beiden letztgenannten in jeweils zwei Kombinationen aus Last- und Speedindex auf den Markt kommen. Damit werde der für europäische Winterbedingungen entwickelte Lkw-Reifen nun für eine breitere Palette an Flottenanwendungen nutzbar und könne Fuhrparks dabei unterstützen, „Standzeiten und Gesamtbetriebskosten weiter zu senken“.

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