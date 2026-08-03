https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Der-Anfang-des-Jahres-eingefuehrte-Bridgestone-Lkw-Winterreifen-Duravis-Winter-Drive-ist-jetzt-in-fuenf-weiteren-Dimensionen-erhaeltlich.webp 1333 1778 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-03 11:48:562026-07-27 17:41:12Bridgestone erweitert das Line-up seines neuen Duravis Winter Drive wie angekündigt
Bridgestone erweitert das Line-up seines neuen Duravis Winter Drive wie angekündigt
Wie bereits Anfang des Jahres angekündigt, erweitert Bridgestone das Dimensionsangebot seines neuen Winterreifens Duravis Winter Drive. Nach dem Marktstart in der Größe 315/80 R22,5 im Mai, stehen ab August nun weitere Dimensionen des Antriebsachsreifens zur Verfügung. Das sin die Größen 295/80 R22,5, 315/70 R22,5 sowie 275/70 R22,5, wobei die beiden letztgenannten in jeweils zwei Kombinationen aus Last- und Speedindex auf den Markt kommen. Damit werde der für europäische Winterbedingungen entwickelte Lkw-Reifen nun für eine breitere Palette an Flottenanwendungen nutzbar und könne Fuhrparks dabei unterstützen, „Standzeiten und Gesamtbetriebskosten weiter zu senken“.
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