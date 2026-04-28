Bridgestones neuer Duravis Winter Drive bietet Laufleistung, Effizienz und Traktion

Bridgestone erweitert sein Lkw-Reifenportfolio speziell für die kalte Jahreszeit mit der Einführung des neuen Duravis Winter Drive. Der Antriebsachsreifen sei für milde europäische Winterbedingungen entwickelt worden und biete „eine längere Laufleistung, verbesserte Kraftstoffeffizienz sowie zuverlässige Traktion im Winter, um Flotten dabei zu unterstützen, Standzeiten und Gesamtbetriebskosten zu reduzieren“, verspricht der Hersteller.

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