Sailun Group plant den Bau einer Reifenfabrik auch in Südafrika

Nachdem die Sailun Group vor knapp einem Jahr in Ägypten den Grundstein zu ihrer neuen Reifenfabrik gelegt hat und dort außerdem weiterhin expandieren will, bleibt Afrika augenscheinlich im Fokus der Investitionstätigkeiten des aus China stammenden Herstellers. Der kommunalen Mitteilung der Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality zufolge erwägt Sailun vor Ort die Errichtung einer Pkw- und Lkw-Reifenfabrik, wozu derzeit eine Machbarkeitsstudie laufe. Ursprünglich hatte der Hersteller der Mitteilung zufolge einen anderen Standort in Südafrika für die Fabrik ins Auge gefasst, diesen aber aufgrund von „Verzögerungen“ verworfen. Dem Vernehmen nach geht es um die Errichtung einer Fabrik zur Herstellung von jährlich einer Million Pkw- und 300.000 Lkw-Reifen durch 200 Mitarbeiter; weitere Expansionsstufen bis hin zu einer Vervierfachung seien bereits geplant. Stufe eins beinhaltet Investitionskosten in Höhe von zwei Milliarden Rand (105 Millionen Euro).