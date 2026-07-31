Otto Just zieht positives Fazit seiner Premiere beim Truck Grand Prix

Für Otto Just war der Auftritt als Aussteller beim diesjährigen Truck Grand Prix auf dem Nürburgring eine Premiere, die der Großhändler mit Standorten in Lübeck und Bremen im Rückblick als „rundum gelungen“ beschreibt. Während auf der Rennstrecke spektakuläre Rennen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Begeisterung sorgten, habe auch am Messestand von Otto Just im Fahrerlager des Nürburgrings „durchgehend reger Betrieb“ geherrscht. Zahlreiche Besucher des Großevents in der Eifel hätten dabei die Gelegenheit genutzt, sich über das Produktportfolio und die neuesten Entwicklungen im Bereich Nutzfahrzeugreifen und Kompletträder zu informieren. „Das große Interesse sowie die vielen positiven Gespräche machten den Messeauftritt für das gesamte Team zu einem vollen Erfolg“, bilanziert der Großhändler.

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