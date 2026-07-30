Neureifenimporte auf Rekordniveau, Runderneuerte mit neuem Tiefpunkt

Die Entwicklung der Runderneuerung in Europa konnte sich auch im vergangenen Jahr nicht von ihrem langfristigen Trend lösen. Ein Trend, der seit Beginn unserer kontinuierlichen Berichterstattung zum Markt im Grunde genommen nur eine Richtung kennt: nach unten. So verlor das Marktvolumen 2025 europaweit noch einmal rund 74.000 Reifen bzw. 2,1 Prozent; gegenüber unserem statistischen Ausgangspunkt 2007 lag der Markt im vergangenen Jahr bereits 40,3 Prozent darunter und ihm fehlten 2,35 Millionen Runderneuerte. Das dieser Rückgang nichts über das Volumen des gesamten Lkw-Reifenmarktes in Europa aussagt, zeigt ein Blick in die von Tyres Europe bereitgestellten Zahlen, die wir Ihnen hier exklusiv präsentieren. Danach schrumpfte der gesamte Markt in derselben Zeit nur um 3,8 Prozent, ersetzen Verbraucher runderneuerte Lkw-Reifen doch zunehmend durch Neureifenimporte aus Asien – auch 2025 wieder, als diese auf ein neues Rekordniveau anwuchsen.

Dieser Beitrag ist außerdem in der Redaktionsbeilage Lkw-Reifen Special der Juni-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG erschienen, die hier als E-Paper erhältlich ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.