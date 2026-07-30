Bear-Machines vertreibt Bear-Cut nun auch in Italien

Seit Ende 2024 ist die Bear-Cut genannte halbautomatische Nachschneidemaschine auf dem Markt, und der Hersteller hat davon eigenen Aussagen zufolge bereits mehr als zwei Dutzend verkauft. Nun startet die Bear-Machines GmbH – der im münsterländischen Heek ansässige Hersteller – auch den Vertrieb in Italien. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe Lazzarini Pneuservice mit Sitz in Verona die erste Bear-Cut des Landes für die Eigennutzung erhalten und vertreibe die Maschinen außerdem in dem südeuropäischen Land. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen den Vertrieb bereits in Frankreich begonnen. Erst kürzlich hatte Bear-Machines auf der Tire Cologne in Köln außerdem eine vollautomatisch arbeitende Variante seiner Nachschneidemaschine präsentiert.