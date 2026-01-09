https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Bear-Cut-Frankreich.jpg 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-01-09 08:30:212026-01-08 13:34:26Premiere: Pneus Lelièvre setzt als erster Reifenhändler in Frankreich auf die Bear-Cut
Premiere: Pneus Lelièvre setzt als erster Reifenhändler in Frankreich auf die Bear-Cut
Der Reifenhändler Pneus Lelièvre ist das erste Unternehmen in Frankreich, das die Bear-Cut einsetzt. Hubert Lelièvre geht davon aus, dass sich die Maschine durch die deutlich gesteigerte Arbeitseffizienz gegenüber dem Nachschneiden von Hand in kürzester Zeit rechnet. Er lobt vor allem die gleichbleibend hohe Qualität und die schnelle Ausführung der Arbeit – enorme Vorteile, von denen auch die Kunden des Reifenspezialisten profitieren. Auch in Deutschland wird die Maschine bereits eingesetzt, wie etwa bei Gummi Berger und Reifen Pott.
