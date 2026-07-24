„Visual Pressure Control“ bei Michelins dritter „XHA“-Generation

Michelin hat den „XHA³“ für Baumaschinen vorgestellt. Die dritte Generation dieses Profils wird schrittweise weltweit eingeführt, soll auf dem „XHA²“ aufbauen und dank weiterentwickelter Leistungsmerkmale den Anforderungen moderner Fahrzeuge sowie im Hinblick auch auf steigende Produktivitätsanforderungen noch besser gerecht werden als das Vorgängermodell. Der neue Reifen vereine aber nicht nur Vielseitigkeit, Produktivität sowie Innovation, sondern mit ihm führt der Hersteller nicht zuletzt ein in die Seitenwand integriertes, zum Patent angemeldetes und „Visual Pressure Control“ genanntes Feature ein – eine optische Anzeige zur Optimierung des täglichen Reifenmanagements.

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