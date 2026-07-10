Mehr Verantwortung für Manfred Zoni bei Hankook

Die Hankook Reifen Deutschland GmbH hat ihre Vertriebsstruktur neu ausgerichtet, um über eine Anpassung von Verantwortlichkeiten „die Voraussetzungen für eine noch effizientere Kundenbetreuung, schnellere Entscheidungsprozesse und eine stärkere Verzahnung der einzelnen Geschäftsbereiche“ zu schaffen. Im Zuge dessen ist Manfred Zoni – bislang Vertriebsdirektor und Head of Sales Truck & Bus – mit Wirkung zum 1. Juli die Gesamtverantwortung für Vertrieb und Marketing von Hankook in Deutschland übertragen worden. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Unternehmen und seiner umfassenden Marktkenntnis werde er künftig Vertriebs- und Marketingaktivitäten über alle Geschäftsbereiche hinweg koordinieren und weiterentwickeln, heißt es. Das bedeutet zugleich, dass Claus Gömmel, der bislang den Vertrieb für Consumer Produkte leitete im Unternehmen, andere Aufgaben dort übernimmt in Form der Leitung des Vertriebs Deutschland Mitte – ein neuer Verantwortungsbereich innerhalb der Hankook-Vertriebsgesellschaft. Diese Änderungen seien – erklärt Soo Won Chang, Managing Director von Hankook in Deutschland – „ein wichtiger Schritt zur Stärkung unseres kundenorientierten Ansatzes“.

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