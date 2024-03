Global Rubber Industries kann jährlich rund 1,5 Millionen Reifen produzieren

Über 20 Jahre ist der Spezialreifenhersteller Global Rubber Industries (GRI) jetzt bereits auf dem Markt. 2002 gründete Prabhash Subasinghe das Unternehmen in Sri Lanka. Geplant war es Vollgummireifen für die Industrie und für das Baugewerbe zu bauen. Mittlerweile verfügt das Unternehmen über die Kapazität, fast 1,5 Millionen Reifen im Jahr zu bauen, hat ein eigenes Mischwerk und produziert in einem neu gebauten Werk Landwirtschaftsreifen. Geliefert wird in mehr als 75 Länder weltweit, es gibt zwölf Vertriebsbüros, von wo aus die Märkte in Europa, USA und Asien bedient werden. Allein in Europa sind 100 Menschen für GRI-im Einsatz. In der Mitte von Sri Lanka genauer gesagt in Mirigama werden alle Rohmaterialien im neuen rund 6.000 Quadratmeter umfassenden Mischwerk von GRI angeliefert. Momentan werden hier drei Linien betrieben, eine weitere ist bereits im Bau. Derzeit können hier 150 Tonnen Kautschuk am Tag verarbeitet werden, bis 2026 sollen es 250 Tonnen täglich sein. Nur rund 20 Kilometer entfernt von Mirigama liegt in Badalgama das 2018 für 40 Millionen Dollar in Betrieb genommene und 2021 für rund 60 Millionen Dollar erweiterte Reifenwerk von GRI für Luftreifen. Hier wird etwa die gesamte Green XLR-Familie aber auch die Baumaschinenreifen der Serie Grip Ex oder Lift Ex hergestellt. Jährlich sollen hier bis zu 720.000 Reifen produziert werden können. Dafür sind 20 Reifenbaumaschinen und 43 Reifenpressen in Betrieb. Zusammen mit dem Anfang der 2000er Jahre gebauten und 2011 erweitertem Werk für Vollgummireifen, dass in unmittelbarer Nähe von dem neu erbauten Werk in Badalgama liegt, hat GRI mittlerweile eine Produktionsfläche von rund 31.000 Quadratmetern zur Verfügung. Die NEUE REIFENZEITUNG hat die Werke in Sri Lanka besucht und wird in der März-Ausgabe ausführlich berichten.

