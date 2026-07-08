Für ausgewogene On- und Offroadleistung: Contis neuer „CrossContact A/T²“

Mit dem „CrossContact A/T²“ erweitert Continental sein Portfolio an All-Terrain-Reifen um ein neues Ganzjahresprofil, das Fahrern von SUVs, Allradfahrzeugen und Pick-ups sowohl auf befestigten Straßen als auch unter anspruchsvollen Offroadbedingungen zuverlässige Leistungen bieten soll. Wie der Hersteller sagt, hätten bei seiner Entwicklung ausgewogene Traktion, Langlebigkeit und Grip auf gemischtem Terrain im Fokus gestanden sowie nicht zuletzt ein berechenbares Fahrverhalten im Alltag. Der Nachfolger des „CrossContact AT“ eignet sich laut Conti angesichts dessen für vielfältige Einsatzzwecke vom täglichen Pendeln bis hin zu Offroadfahrten auf Schotter, Sand, Schlamm oder unebenem Untergrund. „Unser Ziel beim ‚CrossContact A/T²‘ war es, einen Reifen zu entwickeln, der im Gelände zuverlässig funktioniert und gleichzeitig im Straßenalltag stabil und kontrollierbar bleibt“, erklärt Stefan Torbrügge, Leiter Forschung und Entwicklung für Pkw-Reifen bei Continental. „Dies erforderte eine sorgfältige Abstimmung zwischen Profilaggressivität, Gummimischung und struktureller Verstärkung, um Langlebigkeit zu gewährleisten, ohne das berechenbare Fahrverhalten zu beeinträchtigen“, ergänzt er.

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