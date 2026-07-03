https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/07/Goodyear-hat-seine-Partnerschaft-mit-der-European-Le-Mans-Series-um-drei-weitere-Jahre-verlaengert.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-07-03 10:39:242026-07-03 10:39:24Goodyear verlängert seine Partnerschaft mit der European Le Mans Series
Goodyear verlängert seine Partnerschaft mit der European Le Mans Series
Goodyear hat seine Partnerschaft mit der European Le Mans Series (ELMS) bis 2029 und damit um drei weitere Saisons verlängert. Damit bleibt der Hersteller exklusiver Ausrüster der LMP2- und LMGT3-Kategorien der Langstreckenmotorsportserie, in denen Goodyear „zwei Säulen der Kontinentalmeisterschaft“ sieht.
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