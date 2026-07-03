Goodyear verlängert seine Partnerschaft mit der European Le Mans Series

Goodyear hat seine Partnerschaft mit der European Le Mans Series (ELMS) bis 2029 und damit um drei weitere Saisons verlängert. Damit bleibt der Hersteller exklusiver Ausrüster der LMP2- und LMGT3-Kategorien der Langstreckenmotorsportserie, in denen Goodyear „zwei Säulen der Kontinentalmeisterschaft“ sieht.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen