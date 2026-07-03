Goodyear verlängert seine Partnerschaft mit der European Le Mans Series

Goodyear hat seine Partnerschaft mit der European Le Mans Series um drei weitere Jahre verlängert (Bild: Clement Marin; Goodyear)

Goodyear hat seine Partnerschaft mit der European Le Mans Series (ELMS) bis 2029 und damit um drei weitere Saisons verlängert. Damit bleibt der Hersteller exklusiver Ausrüster der LMP2- und LMGT3-Kategorien der Langstreckenmotorsportserie, in denen Goodyear „zwei Säulen der Kontinentalmeisterschaft“ sieht.

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