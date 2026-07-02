Stadt Fulda ist neuer Eigentümer des Goodyear-Werksgeländes

Monatelang war verhandelt und in den Gremien der Stadt Fulda diskutiert worden. Nun hat die Stadt den Vertrag zum Kauf des ehemaligen 16,2 Hektar großen Goodyear-Werksgeländes samt Parkplatzfläche unterzeichnet. Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) betonte nach vollzogener Übernahme, die Stadt erhalte damit „neue Chancen bei der Entwicklung von Gewerbeflächen. Unser erstes Ziel ist es, dass hier wieder neue und nachhaltige Arbeitsplätze für die Menschen in unserer Stadt und unserer Region entstehen.“ Ursprünglich hatte Goodyear das Gelände an einen Immobilienentwickler verkaufen wollen, musste von dem Plan allerdings ablassen, nachdem die Stadt Fulda beschlossen hatte, ihr Vorkaufsrecht auszuüben. Insofern endet nun auch offiziell die über 125-jährige Reifenwerksgeschichte.