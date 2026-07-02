Continental braucht neuen Verantwortlichen an der Spitze der Rechtsabteilung

Die Continental AG – hier der Hauptsitz in Hannover – muss sich einen Nachfolger für die scheidende Leiterin ihrer Rechtsabteilung suchen, Andrea Czarnecki (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Die Continental AG muss einen Nachfolger für die Leitung ihrer Rechtsabteilung suchen, nachdem Andrea Czarnecki ihren Wechsel als Executive Vice President und General Counsel zum Hamburger Technologiekonzern Körber angekündigt hatte. Czarnecki stand über 22 Jahre in den Diensten der Continental AG, zuletzt als Group General Counsel. In ihrer Zeit bei dem Reifenhersteller war sie auch gut zwei Jahre als International Key Account Manager im EMEA-weiten Pkw-Flottengeschäft tätig. Wer Czarnecki an der Spitze der Continental-Rechtsabteilung nachfolgt, ist derzeit nicht bekannt.

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