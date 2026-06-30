Vergölst und Initiative Artenglück bringen Naturschutz an Hannovers Schulen

Anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläum blickt die Vergölst GmbH in diesem Jahr auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück und möchte gleichzeitig Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Daher engagiert sich der Dienstleister für Reifen und Autoservice langjährig gemeinsam mit der Initiative Artenglück für Waldaufforstungen, Blühwiesen, Moorrenaturierungen und professionelle Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen. In diesem Jahr wird der Mix durch zwei Projekte im Bereich Umweltbildung an Schulen erweitert.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen