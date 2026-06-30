https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Vergoelst-Insektenhotelbau-mit-Schulkindern-.png 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-06-30 11:36:412026-06-30 11:37:04Vergölst und Initiative Artenglück bringen Naturschutz an Hannovers Schulen
Vergölst und Initiative Artenglück bringen Naturschutz an Hannovers Schulen
Anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläum blickt die Vergölst GmbH in diesem Jahr auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück und möchte gleichzeitig Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Daher engagiert sich der Dienstleister für Reifen und Autoservice langjährig gemeinsam mit der Initiative Artenglück für Waldaufforstungen, Blühwiesen, Moorrenaturierungen und professionelle Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen. In diesem Jahr wird der Mix durch zwei Projekte im Bereich Umweltbildung an Schulen erweitert.
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