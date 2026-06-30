MAK GmbH hat ihren Sitz in Dasing

Der bekannte italienische Felgenhersteller MAK Wheels baut – wie bereits berichtet – seine Präsenz auf dem deutschen Markt strategisch aus. Das Unternehmen hat eine eigene deutsche Tochtergesellschaft gegründet, um Kunden und Partner vor Ort noch direkter und effizienter betreuen zu können. Die neue MAK Deutschland GmbH hat ihren Sitz in der Laimeringer Straße 4 in 86453 Dasing. Für alle Anfragen und die persönliche Betreuung stehen ab sofort die beiden Branchenexperten Josef Ankner und Andreas Riedlberger als Ansprechpartner zur Verfügung. Das Team in Dasing ist telefonisch unter der Nummer 08205/3013941 erreichbar.