Die TireTask-Lösung, der digitale No-Brainer im Reifenmanagement

Erstmals trat die 2021 in Köln gegründete TireTask GmbH öffentlich in Erscheinung, als die Team-Kooperation zwei Jahre später beschloss, die Digitalisierung des Nfz-Reifenmanagements ihrer Gesellschafter mit der neuen Software-Lösung des Start-up-Unternehmens aus der Domstadt voranzutreiben. Seit Kurzem nun bietet TireTask aber neben der Nfz-Lösung vor allem auch „eine extrem gut angenommene“ Lösung für das Reifenmanagement in Pkw-lastigen Betrieben an – und setzt dabei auf mehrere Vorteile, die die mit der TireTask-Lösung mögliche „papierlose Werkstatt“ biete.

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