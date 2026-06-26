Die TireTask-Lösung, der digitale No-Brainer im Reifenmanagement

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Gründer Markus Schubert – hier mit Maximilian Brockhaus (links) – zeigte auf der Tire Cologne, dass seine TireTask genannte Reifenmanagementlösung, die jetzt auch von Pkw-Betrieben genutzt werden kann, ein sogenannter No-Brainer ist, also von jedem bedient werden kann (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Erstmals trat die 2021 in Köln gegründete TireTask GmbH öffentlich in Erscheinung, als die Team-Kooperation zwei Jahre später beschloss, die Digitalisierung des Nfz-Reifenmanagements ihrer Gesellschafter mit der neuen Software-Lösung des Start-up-Unternehmens aus der Domstadt voranzutreiben. Seit Kurzem nun bietet TireTask aber neben der Nfz-Lösung vor allem auch „eine extrem gut angenommene“ Lösung für das Reifenmanagement in Pkw-lastigen Betrieben an – und setzt dabei auf mehrere Vorteile, die die mit der TireTask-Lösung mögliche „papierlose Werkstatt“ biete.

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