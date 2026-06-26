https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Gruender-Markus-Schubert-zeigte-auf-der-Tire-Cologne-dass-seine-TireTask-genannte-Reifenmanagementloesung-ein-sogenannter-No-Brainer-ist-also-von-jedem-bedient-werden-kann.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-06-26 09:32:112026-06-25 17:26:37Die TireTask-Lösung, der digitale No-Brainer im Reifenmanagement
Die TireTask-Lösung, der digitale No-Brainer im Reifenmanagement
Erstmals trat die 2021 in Köln gegründete TireTask GmbH öffentlich in Erscheinung, als die Team-Kooperation zwei Jahre später beschloss, die Digitalisierung des Nfz-Reifenmanagements ihrer Gesellschafter mit der neuen Software-Lösung des Start-up-Unternehmens aus der Domstadt voranzutreiben. Seit Kurzem nun bietet TireTask aber neben der Nfz-Lösung vor allem auch „eine extrem gut angenommene“ Lösung für das Reifenmanagement in Pkw-lastigen Betrieben an – und setzt dabei auf mehrere Vorteile, die die mit der TireTask-Lösung mögliche „papierlose Werkstatt“ biete.
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