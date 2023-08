Team treibt Digitalisierung im Nfz-Geschäft mit TireTask voran

Die Team Reifen-Union GmbH + Co. Top Service Team KG aus Isernhagen will kooperationsweit die Digitalisierung und Vernetzung vorantreiben. Dazu kommt ab Januar 2024 die Flottenmanagementsoftware des in Köln ansässigen Start-up-Unternehmens TireTask zum Einsatz, während einige Team-Gesellschafter bereits als Piloten mit diesem System arbeiteten. Damit wolle die Kooperation und ihre Gesellschafter die „professionelle Betreuung“ von Lkw-Kunden bzw. Nfz-Flotten gewährleisten und gleichzeitig die internen Prozesse der Servicepartner optimieren.

